Анатолий Малыхин: «Меня удивило, сколько наших сограждан обрадовались поражению Анкалаева. Раньше была сплоченность»
Анатолий Малыхин высказался о поединке Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры.
«Меня удивило, сколько наших сограждан обрадовались [поражению Анкалаева]. Я вот читал комментарии – и меня реально в последнее время удивляет, почему люди стали чужим небольшим неудачам так радоваться.
Вроде раньше была сплоченность, мы поддерживали друг друга. Меня вот это больше всего удивило», – сказал двойной чемпион One FC Анатолий Малыхин.
Титульный поединок между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой состоялся в главном событии турнира UFC 320. Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде.
Анкалаев отправлял Перейру в шиномонтажку. А тот и приехал – с поясом UFC!
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
