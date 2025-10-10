Анатолий Малыхин: «Меня удивило, сколько наших сограждан обрадовались поражению Анкалаева. Раньше была сплоченность»

Анатолий Малыхин высказался о поединке Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры.

«Меня удивило, сколько наших сограждан обрадовались [поражению Анкалаева]. Я вот читал комментарии – и меня реально в последнее время удивляет, почему люди стали чужим небольшим неудачам так радоваться.

Вроде раньше была сплоченность, мы поддерживали друг друга. Меня вот это больше всего удивило», – сказал двойной чемпион One FC Анатолий Малыхин .

Титульный поединок между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой состоялся в главном событии турнира UFC 320. Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде.

Анкалаев отправлял Перейру в шиномонтажку. А тот и приехал – с поясом UFC!

С кем теперь драться Магомеду Анкалаеву?