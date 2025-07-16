Уайт – о турнире в Белом доме: «Это будет уникальное шоу. Как ивент в «Сфере», но на стероидах»

Дана Уайт высказался о возможном турнире UFC в Белом доме.

«Очевидно, все хотят подраться на этом турнире. И это здорово – потому что для ивента в Белом доме мы соберем лучший кард в истории. Только подумайте, что я сделаю для этого турнира. А теперь представьте, что сделает для него президент Дональд Трамп .

Это будет событие, которому не найдется аналогов. Уникальное шоу. Как турнир в «Сфере», но на стероидах – с еще большим размахом. Ничего подобного больше не будет», – сказал президент UFC Дана Уайт .

Ранее президент BKFC Дэвид Фельдман сообщил , что Конор Макгрегор вернулся в пул допинг-тестирования ради боя на турнире UFC в Белом доме.

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