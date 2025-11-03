Бывший менеджер Емельяненко: «Предложение от UFC было огромным, но Федор потерял бы свободу. Вопрос был в авторитете»

Бывший менеджер Федора Емельяненко рассказал о переговорах с UFC.

– Вы были на самых известных переговорах в истории российских ММА между Федором и Даной Уайтом. Остров Кюрасао. Предложение Федору перейти в UFC. Отказ. Что вам запомнилось?

– Мы тогда долго вели переговоры на Карибах: с Сергеем Матвиенко, Вадимом Финкельштейном , Федором, Даной и братьями Фертитта. Было сложно.

В итоге Федор принял самостоятельное решение. Я – как маленькая часть команды – поступил бы иначе. Но это мое личное мнение. Дело было в деньгах и в том, что Федор хотел гарантий.

Как только ты приходишь в UFC, теряешь контроль над менеджментом. Дана сам решает, деньги идут ему. Для развития спорта лиги это правильно, но Федор тогда считал иначе.

– А лично вы в тот момент хотели, чтобы Федор подписал контракт с UFC?

– Это открыло бы очень много возможностей. Но M-1 хотела такое же сотрудничество, как потом было со Strikeforce . А это было недопустимо для UFC.

– До начала переговоров вам вообще казалось возможным, что Федор подпишет контракт?

– Поэтому мы и начали переговоры. И провели довольно много времени в пути, добираясь на нужный остров.

– Были разговоры, что Дана Уайт был готов заплатить $30 млн за шесть боев. Это близко к правде?

– Предложение от UFC было огромным, но Федор тогда потерял бы свободу. Какими бы ни были деньги, если бы Федор пошел в UFC, у него появились бы ограничения, чтобы всегда делать так, как он хочет. Вопрос был не в деньгах, а в авторитете – в его личных авторитете и позициях. В UFC не имеет значения, кто ты такой. Если проигрываешь, тебя выгоняют, – сказал Эпи Эштельд в интервью Вадиму Тихомирову.

«В UFC Федор бы потерял свободу». Интервью с человеком из команды Емельяненко, которого вы не знали