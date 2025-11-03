Алекс Перейра встретился со Златаном Ибрагимовичем на матче «Милана»
Алекс Перейра встретился со Златаном Ибрагимовичем на матче «Милана».
В воскресенье «Милан» принял «Рому» в 10-м туре Серии А. Хозяева победили с итоговым счетом 1:0 – матч проходил на стадионе «Сан-Сиро».
В последний раз Перейра дрался в октябре, когда победил Магомеда Анкалаева техническим нокаутом в первом раунде. Титульный бой в полутяжелом весе возглавил турнир UFC 320, который состоялся в Лас-Вегасе.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: инстаграм Алекса Перейры
