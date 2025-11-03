Али Абдель-Азиз: «Анкалаев не тренировался 40 дней перед боем с Перейрой. Никакой борьбы, никакого грэпплинга»

Абдель-Азиз заявил, что Магомед Анкалаев не тренировался перед боем с Перейрой.

«Анкалаев не тренировался почти 40 дней перед этим боем. Он приехал из Дагестана с травмированными ребрами и провел всего три спарринга. Каждый раз нам приходилось их останавливать.

Все, что он делал за эти 40 дней – это скакалка, бег, работа на лапах и кардио. Никакой борьбы, никакого грэпплинга – ноль. Я надеюсь, что UFC оценит то, что он сделал для них, чтобы сохранить главный бой. Думаю, он всего в одном поединке от титульника», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз .

Титульный поединок между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой состоялся в главном событии турнира UFC 320. Перейра победил техническим нокаутом в первом раунде.

