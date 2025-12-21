Илия Топурия: «Мой бой с Махачевым хотят увидеть все. Но Ислам по какой-то причине не согласился на него, а потом еще и слишком много болтал»

Топурия: Махачев отказался от боя со мной.

Чемпион UFC Илия Топурия заявил, что Ислам Махачев отказался с ним драться.

«Наш бой хотят увидеть все. Но Ислам по какой-то причине не согласился на него, а потом еще и слишком много болтал. Очень легко говорить с расстояния в тысячи километров, критикуя меня, но когда ты выйдешь со мной в октагон, то поймешь, что это не Джек Делла Маддалена или Дэн Хукер. Я совсем другой, и когда ты почувствуешь мою правую руку, то поймешь, что тебя ждет очень долгий сон», – сказал Топурия.

Ожидалось, что Топурия подерется с Махачевым в 2025 или 2026 году, но он взял перерыв в выступлениях.

