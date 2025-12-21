  • Спортс
  • Илия Топурия: «Мой бой с Махачевым хотят увидеть все. Но Ислам по какой-то причине не согласился на него, а потом еще и слишком много болтал»
Илия Топурия: «Мой бой с Махачевым хотят увидеть все. Но Ислам по какой-то причине не согласился на него, а потом еще и слишком много болтал»

Топурия: Махачев отказался от боя со мной.

Чемпион UFC Илия Топурия заявил, что Ислам Махачев отказался с ним драться.

«Наш бой хотят увидеть все. Но Ислам по какой-то причине не согласился на него, а потом еще и слишком много болтал. Очень легко говорить с расстояния в тысячи километров, критикуя меня, но когда ты выйдешь со мной в октагон, то поймешь, что это не Джек Делла Маддалена или Дэн Хукер. Я совсем другой, и когда ты почувствуешь мою правую руку, то поймешь, что тебя ждет очень долгий сон», – сказал Топурия.

Ожидалось, что Топурия подерется с Махачевым в 2025 или 2026 году, но он взял перерыв в выступлениях.

Топурия считает борьбу своей сильной стороной: «Хочу победить Махачева приемом на глазах у Хабиба»

Топурия – о возможном бое с Махачевым: «Вы увидели бы очень отчаянного Ислама, пытающегося занять доминирующее положение, чтобы отдышаться. И я бы его вырубил»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал eldoberdanMMA
