Алекс Перейра провел спарринг с Марком Цукербергом

Тренировка прошла в академии тренера Алекса Перейры Плинио Круза в Натли, штат Нью-Джерси.

«Моя первая тренировка после последнего боя [против Магомеда Анкалаева]», – написал в соцсетях чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра .

Ранее Марк Цукерберг тренировался с Алексом Волкановски и Исраэлем Адесаньей и неоднократно посещал турниры UFC.