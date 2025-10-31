Алекс Перейра провел спарринг с Марком Цукербергом
Тренировка прошла в академии тренера Алекса Перейры Плинио Круза в Натли, штат Нью-Джерси.
«Моя первая тренировка после последнего боя [против Магомеда Анкалаева]», – написал в соцсетях чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.
Ранее Марк Цукерберг тренировался с Алексом Волкановски и Исраэлем Адесаньей и неоднократно посещал турниры UFC.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Алекса Перейры
