Джонс принял вызов Перейры на бой в Белом доме: «Давай потанцуем»

Джон Джонс вызвал на бой в Белом доме Алекса Перейру.

«Алекс, я бы с радостью продемонстрировал в Белом доме высочайший уровень мастерства. Я ценю твое уважение. Давай потанцуем», – написал экс-чемпион UFC Джон Джонс .

Ранее Алекс Перейра обратился к Джону Джонсу после просмотра боя Тома Аспиналла и Сирила Гана, который был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

