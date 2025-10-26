Джонс принял вызов Перейры на бой в Белом доме: «Давай потанцуем»
Джон Джонс вызвал на бой в Белом доме Алекса Перейру.
«Алекс, я бы с радостью продемонстрировал в Белом доме высочайший уровень мастерства. Я ценю твое уважение. Давай потанцуем», – написал экс-чемпион UFC Джон Джонс.
Ранее Алекс Перейра обратился к Джону Джонсу после просмотра боя Тома Аспиналла и Сирила Гана, который был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.
Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Джона Джонса
