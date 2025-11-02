Нганну в числе кандидатов на замену Дэвиса в бою с Полом (Майк Коппингер)

Фрэнсис Нганну может заменить Джервонту Дэвиса в бою с Джейком Полом.

Журналист Майк Коппингер сообщает, что команда Джейка Пола ищет нового соперника на случай отказа Джервонты Дэвиса, который получил в четверг судебный иск.

Бой запланирован на 15 ноября, но, возможно, будет перенесен на середину декабря.

Второй вариант – замена. Кандидаты: Фрэнсис Нганну, Нейт Диаз, Райан Гарсия и Теренс Кроуфорд.

Вчера появилась информация , что команда Пола уже провела переговоры с Гарсией.

Против Джервонты Дэвиса подан новый гражданский иск. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений и похищении

Вечер бокса в Майами: Джейк Пол – Джервонта Дэвис и другие бои