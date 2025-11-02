Нганну в числе кандидатов на замену Дэвиса в бою с Полом (Майк Коппингер)
Фрэнсис Нганну может заменить Джервонту Дэвиса в бою с Джейком Полом.
Журналист Майк Коппингер сообщает, что команда Джейка Пола ищет нового соперника на случай отказа Джервонты Дэвиса, который получил в четверг судебный иск.
Бой запланирован на 15 ноября, но, возможно, будет перенесен на середину декабря.
Второй вариант – замена. Кандидаты: Фрэнсис Нганну, Нейт Диаз, Райан Гарсия и Теренс Кроуфорд.
Вчера появилась информация, что команда Пола уже провела переговоры с Гарсией.
Против Джервонты Дэвиса подан новый гражданский иск. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений и похищении
Вечер бокса в Майами: Джейк Пол – Джервонта Дэвис и другие бои
