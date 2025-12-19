  • Спортс
0

Джошуа обратился к Полу: «Я серьезный боец – вот в чем разница между нами. Ты будешь уничтожен, Джейк»

Энтони Джошуа обратился к Джейку Полу перед поединком.

Бывший чемпион мира по боксу Энтони Джошуа обратился к блогеру Джейку Полу перед поединком.

«Между нами есть взаимное уважение, потому что мы боксеры, которым предстоит выйти в ринг. Но в конечном итоге я должен победить – и именно на этом я сосредоточен. Сейчас все изменилось: игры закончены. Пора полностью сфокусироваться.

Я превзойду этого парня во всех аспектах – вот и все. Переиграю его. Я серьезный боец – вот в чем разница между нами. Очень серьезный боец. Ты будешь уничтожен, Джейк. Такова реальность», – сказал Джошуа.

Восьмираундовый поединок в супертяжелом весе состоится в ночь на 20 декабря в Майами.

Джейк Пол: «Вижу страх в глазах Джошуа. Давление на нем, а я буду боксировать свободно»

Энтони Джошуа и Джейк Пол провели финальную дуэль взглядов перед поединком

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoЭнтони Джошуа
logoДжейк Пол
Энтони Джошуа - Джейк Пол
logoбокс
