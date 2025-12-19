Джейк Пол: «Вижу страх в глазах Джошуа. Давление на нем, а я буду боксировать свободно»
Джейк Пол дал последний комментарий перед боем с Энтони Джошуа.
Блогер и боксер Джейк Пол дал последний комментарий перед боем с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа.
«Я сказал, что чувствую запах страха. Я вижу страх в глазах Джошуа – и это правда. Давление на нем, а я буду боксировать свободно. Я уже победил. Для него это ситуация без выигрыша – при любом раскладе он проиграет. Я загнал его в угол – именно туда, где мне нужно.
Скорее всего, я выиграю нокаутом в шестом или седьмом раунде. Я просто разнесу Джошуа», – сказал Пол.
Восьмираундовый поединок в супертяжелом весе состоится в ночь на 20 декабря в Майами.
Энтони Джошуа и Джейк Пол провели финальную дуэль взглядов перед поединком
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
