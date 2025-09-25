Джейк Пол и Джервонта Дэвис поспорили на результат боя – победить получит два миллиона долларов
Джейк Пол и Джервонта Дэвис поспорили на исход боя.
Проигравший должен будет заплатить победителю два миллиона долларов.
Джейк Пол и Джервонта Дэвис проведут выставочный бой 15 ноября. Ранее WBA поместила Пола на 14-ю строчку списка лучших боксеров первого тяжелого веса. 29 июня он победил Хулио Сезара Чавеса-младшего.
Дэвис в прошлом бою не смог победить Ламонта Роуча, бой закончился ничьей.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Netflix Sports
