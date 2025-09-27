Джервонта Дэвис: «Бокс мертв. Через восемь недель я завершу карьеру»
Джервонта Дэвис сообщил, что предстоящий бой станет для него последним.
15 ноября Дэвис проведет выставочный поединок по боксу против блогера Джейка Пола. Ранее WBA поместила Пола на 14-ю строчку списка лучших боксеров первого тяжелого веса.
«Бокс действительно сделал резкий поворот… из одной крайности в другую. В этом деле нет никакой преданности, так почему мне должно быть не все равно? Я отталкиваюсь от обстоятельств.
Бокс мертв. Через восемь недель я завершу карьеру», – написал в социальных сетях боксер Джервонта Дэвис, после чего деактивировал аккаунт.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Boxing Scene
