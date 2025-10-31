Вечер бокса в Майами: Джейк Пол – Джервонта Дэвис и другие бои

15 ноября в Майами пройдет вечер бокса, который возглавит бой между Джервонтой Дэвисом (30-0-1) и Джейком Полом (12-1).

Главные бои турнира :

● Алисия Баумгарднер (16-1) – Лейла Бодэн (13-1);

● Гэри Антуанн Расселл (18-1) – Энди Хираока (24-0);

● Элли Скотни (11-0) – Майели Флорес (13-1-1).

Турнир покажут на Netflix – в России прямой трансляции не будет.

Джейк Пол осатанел – подерется с Джервонтой, который меньше на 20 см и 30 кг