Вечер бокса в Майами: Джейк Пол – Джервонта Дэвис и другие бои
15 ноября в Майами пройдет вечер бокса, который возглавит бой между Джервонтой Дэвисом (30-0-1) и Джейком Полом (12-1).
Главные бои турнира:
● Алисия Баумгарднер (16-1) – Лейла Бодэн (13-1);
● Гэри Антуанн Расселл (18-1) – Энди Хираока (24-0);
● Элли Скотни (11-0) – Майели Флорес (13-1-1).
Турнир покажут на Netflix – в России прямой трансляции не будет.
Джейк Пол осатанел – подерется с Джервонтой, который меньше на 20 см и 30 кг
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?2348 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости