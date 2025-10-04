Магомед Анкалаев заработает $2,5 млн за реванш с Перейрой. Гонорар Алекса – $2,82 млн («Чемпионат»)

Стали известны ориентировочные гонорары Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры.

Магомед Анкалаев за предстоящий поединок заработает $2,5 млн. Гонорар Алекса Перейры составит $2,82 млн. Об этом сообщает «Чемпионат».

Поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе возглавит 320-й номерной турнир промоушена, который состоится в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе.

Бойцы уже встречались ранее. Первый бой между Анкалаевым и Перейрой состоялся в марте – тогда россиянин победил единогласным решением судей.

