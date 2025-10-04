Магомед Анкалаев заработает $2,5 млн за реванш с Перейрой. Гонорар Алекса – $2,82 млн («Чемпионат»)
Стали известны ориентировочные гонорары Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры.
Магомед Анкалаев за предстоящий поединок заработает $2,5 млн. Гонорар Алекса Перейры составит $2,82 млн. Об этом сообщает «Чемпионат».
Поединок за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе возглавит 320-й номерной турнир промоушена, который состоится в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе.
Бойцы уже встречались ранее. Первый бой между Анкалаевым и Перейрой состоялся в марте – тогда россиянин победил единогласным решением судей.
Слабости Анкалаева – как взломать чемпиона UFC?
Перейра набрал более 12 кг после процедуры взвешивания. На UFC 320 он подерется с Анкалаевым
Кто победит в реванше Анкалаев – Перейра?997 голосов
Магомед Анкалаев
Алекс Перейра
Ничья
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости