Логан Пол: «Джейк выиграл четыре раунда у Джошуа. Я очень горжусь им»
Логан Пол высказался о выступлении брата Джейка в поединке против Энтони Джошуа.
«Я так горжусь Джейком. Это было просто невероятно. Считаю, что это была победа по всем фронтам. Если не считать сам результат боя, конечно. Но никто не ожидал, что Джейк продержится шесть раундов с Джошуа. А он еще и выиграл у него четыре из них – я так считаю.
Люди будут спорить, но все должны признать, что три раунда железно остались за Джейком. Он повредил лодыжку и сломал челюсть, но продолжил драться. Я очень горжусь им», – сказал Пол.
Бой между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Fight Hub TV
