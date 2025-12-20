Логан Пол: «Джейк выиграл четыре раунда у Джошуа. Я очень горжусь им»

Логан Пол высказался о выступлении брата Джейка в поединке против Энтони Джошуа.

Блогер и рестлер WWE Логан Пол высказался о выступлении брата Джейка в поединке против Энтони Джошуа .

«Я так горжусь Джейком . Это было просто невероятно. Считаю, что это была победа по всем фронтам. Если не считать сам результат боя, конечно. Но никто не ожидал, что Джейк продержится шесть раундов с Джошуа. А он еще и выиграл у него четыре из них – я так считаю.

Люди будут спорить, но все должны признать, что три раунда железно остались за Джейком. Он повредил лодыжку и сломал челюсть, но продолжил драться. Я очень горжусь им», – сказал Пол.

Бой между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.

