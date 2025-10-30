Рэмпейдж Джексон предложил UFC ввести бонусы в размере $1 млн: «Поединки станут более зрелищными»
Рэмпейдж Джексон предложил UFC ввести бонусы в размере $1 млн.
«Вот как, по моему мнению, UFC могли бы исправить ситуацию со скучными боями. Если бы я был промоутером и имел такие же деньги, как UFC, я бы увеличил бонус за лучший бой вечера. Они же только что заработали $7 миллиардов на продаже прав, верно?
Так вот, я бы поднял бонус до миллиона долларов. Всего два миллиона за шоу – они могут себе это позволить. Зрители получат гораздо более зрелищные поединки», – сказал экс-боец UFC Куинтон «Рэмпейдж» Джексон.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
