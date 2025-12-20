Маирис Бриедис: «За храбрость ставлю Полу 10 баллов. Не каждый осмелится встретиться с соперником такого уровня»

Маирис Бриедис: за храбрость ставлю Полу 10 баллов, не каждый на такое осмелится.

Бывший чемпион мира по боксу Маирис Бриедис похвалил Джейка Пола за решение провести бой против Энтони Джошуа .

«Джейк вышел в ринг против Энтони Джошуа – тяжеловеса, олимпийского чемпиона и бывшего чемпиона мира. Только за этот факт я ставлю ему 10 баллов. Не каждый осмелится встретиться с соперником такого уровня – человеком, который нокаутировал множество больших звезд.

Да, Джейку сломали челюсть. Да, он не продолжил бой – вместо этого встал, начал корчить рожи и демонстрировать свои актерские навыки. Но за храбрость и характер – твердая десятка», – написал в социальных сетях Бриедис.

Поединок между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.

«Мне надрали задницу». Джейк Пол отлетел от Джошуа

Дрозд – о Поле: «Бегал, как испуганный поросенок по рингу. В его глазах был страх»