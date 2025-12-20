Белал Мухаммад: «Борьба Чимаева настолько хороша, что он может подняться в тяжелый вес. Мы видели, как он повалил Джонса»

Мухаммад: борьба Чимаева настолько хороша, что он может подняться в тяжелый вес.

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад считает, что Хамзат Чимаев может сменить среднюю весовую категорию на тяжелую.

«Хамзат говорит, что не хочет драться с Нассурдином Имавовым . Он ведь из Чечни, а Нассурдин – из Дагестана. Очевидно, между ними есть определенная история, и никто не хочет, чтобы из этого вышло что-то серьезное. С кем же он встретится в следующем поединке?

В полутяжелом дивизионе может открыться окно, ведь Алекс Перейра говорит о том, что хочет сменить категорию. Если это произойдет, то мы вполне можем получить бой Хамзата и Иржи Прохазки. Считаю, что это было бы очень зрелищно.

А еще я думаю, что борьба Чимаева настолько хороша, что он сам может подняться в тяжелый вес, если захочет. Мы недавно видели, как он без особых проблем повалил Джона Джонса », – сказал Мухаммад.

