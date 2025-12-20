Дрозд – о Поле: «Бегал, как испуганный поросенок по рингу. В его глазах был страх»

Григорий Дрозд поделился впечатлениями от боя Энтони Джошуа и Джейка Пола.

Бывший чемпион мира по боксу Григорий Дрозд поделился впечатлениями от поединка между Энтони Джошуа и Джейком Полом .

Бой в супертяжелом весе между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.

«Выйти против настоящего боксера – не в соцсетях болтать. Когда Джейк Пол вышел в ринг, его это реально задавило. Он бегал, как испуганный поросенок по рингу. В его глазах был страх. Конечно, его силы таяли на глазах. Он не мог сконцентрироваться, понять, что происходит.

Иногда наносил судорожные атаки. Они ни к чему, конечно, не привели. Испуганный поросенок-неумеха, который непонятно почему оказался в ринге против этого боксера. Закономерный итог. Джошуа – огромный кран… Пока развернется. А этот бешеный поросенок прыгает. Его сложно поймать.

Но как только силы закончились, Энтони прихлопнул его. Кроме смеха, у меня это ничего не вызывает. Я просто понимаю, как Джейку Полу было страшно», – сказал Дрозд.

