Опубликован официальный постер UFC 324. В главном событии Пимблетт подерется с Гейджи за временный титул

UFC представил официальный постер 324-го номерного турнира.

Ивент состоится в ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, штат Невада. В главном событии пройдет поединок за пояс временного чемпиона UFC в легком весе между Пэдди Пимблеттом и Джастином Гейджи .

В соглавном событии чемпионка в женском легчайшем весе Кайла Харрисон проведет титульную защиту против Аманды Нуньес .

