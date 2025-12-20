Опубликован официальный постер UFC 324. В главном событии Пимблетт подерется с Гейджи за временный титул
Опубликован официальный постер UFC 324.
UFC представил официальный постер 324-го номерного турнира.
Ивент состоится в ночь с 24 на 25 января в Лас-Вегасе, штат Невада. В главном событии пройдет поединок за пояс временного чемпиона UFC в легком весе между Пэдди Пимблеттом и Джастином Гейджи.
В соглавном событии чемпионка в женском легчайшем весе Кайла Харрисон проведет титульную защиту против Аманды Нуньес.
Пимблетт – о поединке с Гейджи: «Все думают, что я побегу бороться. Но я буду биться в стойке»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости