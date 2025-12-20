Видео
1

Андрей Орловский стал участником потасовки за кулисами боя Джошуа – Пол

Андрей Орловский стал участником потасовки за кулисами боя Джошуа – Пол.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский оказался вовлечен в потасовку после завершения поединка между Энтони Джошуа и Джейком Полом.

Сообщается, что конфликт начался после того, как скандальный блогер Джек Доэрти столкнулся с Орловским. Словесная перепалка переросла в драку, в которой приняли участие друзья Доэрти.

Боксерский поединок в супертяжелом весе между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.

«Мне надрали задницу». Джейк Пол отлетел от Джошуа

Джошуа поддавался Джейку Полу?

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: VIOLENTNOISE
logoЭнтони Джошуа
logoАндрей Орловский
logoДжейк Пол
logoбокс
происшествия
Энтони Джошуа - Джейк Пол
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Маирис Бриедис: «За храбрость ставлю Полу 10 баллов. Не каждый осмелится встретиться с соперником такого уровня»
сегодня, 13:10
Кормье – о поединке Джошуа и Пола: «Зрелищный, временами безумный бой. И закончился он именно так, как должен был закончиться»
сегодня, 06:40
Захаби – о выступлении Джошуа: «Не понимаю, как такой опытный боксер не смог поймать Пола раньше. Кажется, у них было соглашение»
сегодня, 06:20
Главные новости
Логан Пол: «Джейк выиграл четыре раунда у Джошуа. Я очень горжусь им»
2 минуты назад
Белал Мухаммад: «Борьба Чимаева настолько хороша, что он может подняться в тяжелый вес. Мы видели, как он повалил Джонса»
сегодня, 14:30
Маирис Бриедис: «За храбрость ставлю Полу 10 баллов. Не каждый осмелится встретиться с соперником такого уровня»
сегодня, 13:10
Дрозд – о Поле: «Бегал, как испуганный поросенок по рингу. В его глазах был страх»
сегодня, 12:30
Опубликован официальный постер UFC 324. В главном событии Пимблетт подерется с Гейджи за временный титул
сегодня, 12:05Фото
Энтони Джошуа: «Если Пол хочет оставаться на высоком уровне, то ему нужно работать усерднее. В тяжелом весе сложно править»
сегодня, 08:30
Пол – о переломе челюсти: «Сердце и яйца не пострадали. Дайте мне Канело через 10 дней»
сегодня, 08:05
Гарбрандт раскритиковал выступление Джошуа в поединке с Полом: «Джервонта нокаутировал бы его быстрее!»
сегодня, 07:50
Джейк Пол отправился в больницу после боя с Энтони Джошуа. Ему диагностировали перелом челюсти
сегодня, 07:20Видео
Джейк Пол: «Не удивлен, что бой с Джошуа продлился шесть раундов. Если бы я не устал, то продолжил бы драться»
сегодня, 07:00
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото