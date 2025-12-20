Андрей Орловский стал участником потасовки за кулисами боя Джошуа – Пол
Андрей Орловский стал участником потасовки за кулисами боя Джошуа – Пол.
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский оказался вовлечен в потасовку после завершения поединка между Энтони Джошуа и Джейком Полом.
Сообщается, что конфликт начался после того, как скандальный блогер Джек Доэрти столкнулся с Орловским. Словесная перепалка переросла в драку, в которой приняли участие друзья Доэрти.
Боксерский поединок в супертяжелом весе между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами. Джошуа победил нокаутом в шестом раунде.
«Мне надрали задницу». Джейк Пол отлетел от Джошуа
