Хабиб выложил фото с Махачевым из зала: «Настало твое время, брат»
Хабиб Нурмагомедов показал подготовку Ислама Махачева к титульнику на UFC 322 .
«Самые важные дни впереди, пока все идет по плану. Настало твое время, брат», – подписал командное фото Хабиб Нурмагомедов.
Титульный бой между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой пройдет 16 ноября на UFC 322 в Нью-Йорке.
Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?
