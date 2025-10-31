Хабиб выложил фото с Махачевым из зала: «Настало твое время, брат»

Хабиб Нурмагомедов показал подготовку Ислама Махачева к титульнику на UFC 322 .

«Самые важные дни впереди, пока все идет по плану. Настало твое время, брат», – подписал командное фото Хабиб Нурмагомедов .

Титульный бой между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой пройдет 16 ноября на UFC 322 в Нью-Йорке.

Махачев идет за вторым поясом UFC. Получится то, что не сделал Хабиб?