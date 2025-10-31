Дейвисон Фигейредо попал в ДТП в Бразилии. Его машина перевернулась, но никто не пострадал

Дейвисон Фигейредо попал в ДТП.

«Слава Богу за спасение. Сегодня я попал в аварию. Девушка на высокой скорости выехала с второстепенной улицы и врезалась в меня, из-за чего моя машина несколько раз перевернулась», – сказал боец UFC Дейвисон Фигейредо.

Фигейредо – о следующем поединке: «Может быть, в конце года. Возможно, UFC смогут хорошо меня мотивировать для поединка за титул»»