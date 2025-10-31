0

Дерек Чисора: «Думаю, Усик будет драться летом. Общался с ним по FaceTime, он не в форме»

Дерек Чисора рассказал, когда Александр Усик может провести следующий бой.

«Думаю, он подерется летом. Я общался с ним по FaceTime, видел, что он не в форме. Мы увидим Усика летом», – сказал боксер Дерек Чисора.

Ранее Фабио Уордли победил Джозефа Паркера техническим нокаутом в 11-м раунде, а WBO обязала Александра Усика защитить пояс против победителя боя Паркер – Уордли.

Последний бой Усик провел в июле-2025, когда в пятом раунде нокаутировал Даниэля Дюбуа.

Фабио Уордли: «Надеюсь, Усик – человек слова, и мы подеремся»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Sun Sport
logoАлександр Усик
logoДерек Чисора
logoбокс
