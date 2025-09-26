  • Спортс
Сехудо – о Раузи: «Она верит, что может снова стать чемпионкой UFC. Я бы не стал списывать ее со счетов»

Генри Сехудо считает, что Ронда Раузи может вернуться в UFC.

«Ронда снова зажгла в себе эту страсть. Есть видео ее тренировок. Она верит, что может снова стать чемпионкой. И вот что многие не знают: на соревнованиях по дзюдо она побеждала Кайлу Харрисон – нынешнюю чемпионку UFC.

Еще один момент – Ронда всего на три года старше Харрисон. Я бы не стал списывать ее со счетов. Я не говорю, что она точно побьет Кайлу, но и недооценивать ее нельзя», – сказал бывший чемпион UFC Генри Сехудо.

Ронда Раузи (12-2) в последний раз выходила в октагон в декабре 2016 года, когда проиграла Аманде Нуньес техническим нокаутом в первом раунде. Ей 38 лет.

Алексеева – о возможном возвращении Раузи в UFC: «Ронда хоть и была больше про хайп, но она популяризировала женские бои. Ей будет очень сложно снова стать чемпионкой»

Ронда Раузи: «Не собираюсь драться в сраном Белом доме. Есть дела поважнее – мои дети хотят пасту»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
