Белаз – об отказе Исмаилова от боя: «Прячешься за цифрами – твое дело. Снимайся в фильмах – только без слов в мою сторону»

Владислав Белаз отреагировал на отказ Магомеда Исмаилова драться с ним.

«Если ты уже так заговорил – тогда и сам обо мне не упоминай. Не хочешь выходить – не выходи. Прячешься за цифрами – твое дело. Мне все стало понятно. Снимайся в своих фильмах, живи своими делами – только без слов в мою сторону.

Но про поп-MMA ты зря заговорил. Поп-MMA, в моем понимании, – это когда вы всей толпой на [Владимира] Минеева налетели, помнишь? Вот это поп-MMA. А то, что мы делали, – это раскачка боя. Ты сам подогревал интерес, сам создавал весь этот шум, а теперь рассказываешь, будто ты в стороне.

Будешь готов – дай знать. Я всегда на связи. Готов выйти без разговоров и лишнего шума. Я не из тех, кто бегает за вниманием. Я из тех, кто выходит в клетку и решает вопросы там», – сказал боец MMA Владислав «Белаз» Ковалев .

Ранее глава RCC Николай Клименко заявил , что лига делала Магомеду Исмаилову «серьезное предложение» по бою с Ковалевым, но получила отказ.

Исмаилов – об отказе от боя с Белазом: «В RCC не готовы платить столько, сколько я хочу»