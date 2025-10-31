0

Взвешивание перед UFC Fight Night 263: Онама тяжелее Гарсии и другие бои

В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания перед UFC Fight Night 263, где главным событием станет бой в полулегком весе между Стивом Гарсией и Дэвидом Онамой.

Главные бои турнира:

● Стив Гарсия (66 кг) – Дэвид Онама (66,2 кг);

● Валдо Кортес-Акоста (119,3 кг) – Анте Делия (107,7 кг);

● Джеремая Уэллс (77,3 кг) – Темба Горимбо (77,6 кг);

● Айзек Дулгарян (66,2 кг) vs Ядье Дель Валле (66,2 кг); 

● Чарли Радтке (77,6 кг) vs Дэниел Фрунза (77,6 кг);

● Аллан Насцименто (58,7 кг) vs Коди Дарден (59 кг).

Турнир пройдет в ночь на 2 ноября, начало – 23:00. Основной кард, который начнется в 02:00, в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

