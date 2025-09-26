0

Джо Роган: «Дю Плесси и жизни не хватит, чтобы закрыть пропасть в классе с Чимаевым»

Джо Роган высказался о бое Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси.

«Люди называют бой скучным, потому что он продлился всю дистанцию. Это безумие. Вы должны признать, что такой уровень доминации над чемпионом – это настоящее сумасшествие. Дю Плесси считался одним из величайших средневесов в истории.

А теперь все только и говорят: «Он никогда не сможет победить Хамзата». И я с этим согласен. И жизни не хватит, чтобы закрыть такую пропасть в классе», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

Титульный поединок между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси возглавил турнир UFC 319, который состоялся в ночь на 17 августа. Чимаев победил судейским решением.

Хамзат Чимаев встретился с президентом ОАЭ Аль Нахайяном

Джо Роган: «Большая трагедия, что Нганну так и не договорился с UFC. Он самый опасный чемпион в истории дивизиона»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Junkie
logoХамзат Чимаев
logoДрикус дю Плесси
logoUFC
logoMMA
logoДжо Роган
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Уокер – о Чимаеве: «Его борьба на другом уровне. Сейчас нет средневеса, способного побить Хамзата»
424 сентября, 12:01
Эрнандес – о выступлении дю Плесси в бою с Чимаевым: «После второго раунда понял, что Дрикус ни черта не может сделать. Он не знает, как победить. Просто продолжает пыхтеть, как черт»
111 сентября, 15:36
Вадим Немков: «Против Анкалаева у Чимаева шансов немного. У Магомеда хорошая борьба, контроль, ударка»
1828 августа, 14:58
Главные новости
PFL Europe 3: Амин Аюб – Кевени Лопес и другие бои
сегодня, 15:45Live
Волкановски – о следующем сопернике: «Думал, что подерусь с Мерфи, но появились некоторые препятствия»
1сегодня, 15:30
Шара Буллет: «Мне предлагали бой с Костой, но я отказался. Я боец известный, могу по своему плану двигаться»
5сегодня, 14:55
Сехудо – о Раузи: «Она верит, что может снова стать чемпионкой UFC. Я бы не стал списывать ее со счетов»
3сегодня, 14:30
Джек Делла Маддалена: «Ожидаю, что уже в первом раунде боя с Махачевым придется бороться»
5сегодня, 13:45
Дуэйн Джонсон: «Очень уважаю Аспиналла. Думаю, из него получился бы отличный рестлер»
2сегодня, 12:50
Магомед Анкалаев: «Уже два месяца сам веду социальные сети. Мне помогают Chat GPT и Google Переводчик»
12сегодня, 11:35
Хамзат Чимаев встретился с президентом ОАЭ Аль Нахайяном
8сегодня, 10:50Фото
Джек Делла Маддалена: «Постараюсь завершить бой с Махачевым досрочно. Нокаутировать его – настоящая мечта»
7сегодня, 10:10
Анкалаев – о встрече с Перейрой: «Я перестал уважать Алекса. Он говорит всякую ерунду»
15сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30