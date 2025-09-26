Джо Роган: «Дю Плесси и жизни не хватит, чтобы закрыть пропасть в классе с Чимаевым»

Джо Роган высказался о бое Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси.

«Люди называют бой скучным, потому что он продлился всю дистанцию. Это безумие. Вы должны признать, что такой уровень доминации над чемпионом – это настоящее сумасшествие. Дю Плесси считался одним из величайших средневесов в истории.

А теперь все только и говорят: «Он никогда не сможет победить Хамзата». И я с этим согласен. И жизни не хватит, чтобы закрыть такую пропасть в классе», – сказал комментатор UFC Джо Роган .

Титульный поединок между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси возглавил турнир UFC 319, который состоялся в ночь на 17 августа. Чимаев победил судейским решением.

