Тренер Шары Буллета: «Все качества, которые есть у Хабиба, я не вижу в Федоре и Шлеменко»

Тренер Шары Буллета сравнил Хабиба, Федора Емельяненко и Александра Шлеменко.

«Все качества, которые есть у Хабиба, я не вижу в Федоре Емельяненко и Александре Шлеменко. Мне будет спокойнее, если мои бойцы будут похожи на Хабиба, а не на Шлеменко или Емельяненко. Это мое мнение. Может быть, я и не прав. Время покажет, кто прав, а кто – нет.

В словах Хабиба нет двусмысленности, мне легче его понять его, чем других. Я сужу о характере человека по тому, как он относится к тренеру. Хочу, чтобы мои бойцы были похожи на Нурмагомедова. Я должен воспитать бойцов так, чтобы мои спортсмены были полезны обществу», – сказал тренер Гор Азизян.

Икрам Алискеров: «Думаю, сейчас Хабиб бы стал чемпионом UFC в среднем весе. Он каждый день по две тренировки делает!»

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Metaratings
logoХабиб Нурмагомедов
logoФедор Емельяненко
logoАлександр Шлеменко
logoMMA
Гор Азизян
