  Алексеева – о возможном возвращении Раузи в UFC: «Ронда хоть и была больше про хайп, но она популяризировала женские бои. Ей будет очень сложно снова стать чемпионкой»
Алексеева – о возможном возвращении Раузи в UFC: «Ронда хоть и была больше про хайп, но она популяризировала женские бои. Ей будет очень сложно снова стать чемпионкой»

Ирина Алексеева оценила шансы Ронды Раузи вновь стать чемпионкой UFC.

«Ронда возвращается? Неожиданная новость, но в любом случае ее многочисленные фанаты будут рады. Хотя женские MMA и ушли далеко вперед, Ронду многие любят и будут ждать ее в октагоне.

Думаю, ее поединки с Холли Холм или Мишей Тейт вполне реальны. Конечно, после такого большого перерыва Роузи будет очень сложно снова стать чемпионкой, к тому же там и Аманда Нуньес сейчас вернется, да и Кайла Харрисон сейчас просто машина и находится на пике.

С точки зрения спорта, Ронда хоть и была больше про хайп, но она популяризировала женские бои. Спортсменкой, как ни крути, она была хорошей, все-таки призер Олимпиады. У таких совсем другое мышление, они быстро все схватывают», – сказала боец UFC Ирина Алексеева.

Раузи шесть раз защитила пояс чемпионки легчайшего веса UFC. Она ушла из промоушена после двух поражений подряд – Холли Холм (ноябрь 2015-го) и Аманде Нуньес (декабрь 2016-го).

Бокс и MMA отказываются от системы платных трансляций, сделавшей индустрию богачами. Почему?

Ронда Раузи: «Не собираюсь драться в сраном Белом доме. Есть дела поважнее – мои дети хотят пасту»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
