Ислам Махачев: «Мечта Хабиба – воспитывать новых чемпионов. Если один человек становится чемпионом, это меняет жизни людей вокруг него»

Ислам Махачев высказался о тренерской деятельности Хабиба Нурмагомедова.

«Хабиб два месяца вдали от семьи. Его мечта – воспитывать новых чемпионов в нашем зале. Однажды он сказал мне, почему он это делает. Если один человек становится чемпионом, это меняет жизни людей вокруг него.

Он сказал: «Моя мечта – помогать людям. Когда я помогаю кому-то, я помогаю его семье, друзьям и всем вокруг него», – сказал экс-чемпион UFC Ислам Махачев.

Махачев подерется с Джеком Делла Маддаленой в главном событии UFC 322 в ночь на 16 ноября.

Ислам Махачев: «Всю жизнь обязан был думать, что ем на обед. Сейчас могу кушать все, что захочу»