Александр Шлеменко: «На юбилейный турнир мне проще пригласить Хабиба, чем Емельяненко. С ним у меня не было проблем»

Шлеменко: на юбилейный турнир мне проще пригласить Хабиба, чем Федора.

Боец MMA Александр Шлеменко признался, что ему было бы проще пригласить на 10-летие своей школы единоборств Хабиба Нурмагомедова , чем Федора Емельяненко .

«Хабиба. У нас с ним хорошие отношения. И никогда не было проблем. Это вопрос к тем людям, которые орут, что у Шлеменко со всеми проблемами. Со всеми – это с кем? Если начнете перечислять, пальцев только на одной руке хватит», – сказал Шлеменко в интервью Спортсу″.

Напомним, Шлеменко провел турнир SFC 12 в честь 10-летия собственной школы единоборств и 30-летия первого турнира по MMA в России. Мероприятие посетил экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

