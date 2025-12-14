Топурия – о возвращении в UFC: «Сейчас отдаю приоритет благополучию семьи и детей. Как только все решится, я вернусь в октагон»

Топурия не знает, когда вернется к боям.

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия не готов назвать дату возвращения в октагон.

«У меня нет точной даты, когда все наладится. Сейчас я отдаю приоритет благополучию семьи и своих детей. Как только все решится, я вернусь в октагон.

Не думаю, что буду очень долго выступать в ММА. Все зависит от обстоятельств», – сказал Топурия.

Напомним, Топурия приостановил выступления в UFC по семейным обстоятельствам. Его последний бой состоялся в июне и закончился победой – над Чарльзом Оливейрой нокаутом в первом раунде.

