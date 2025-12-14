  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Бетербиев – о завершившемся чемпионате мира по боксу под эгидой IBA: «Турнир такого уровня и масштаба – настоящая редкость»
Фото
15

Бетербиев – о завершившемся чемпионате мира по боксу под эгидой IBA: «Турнир такого уровня и масштаба – настоящая редкость»

Бетербиев поблагодарил Кремлева за проведение чемпионата мира по боксу.

Экс-чемпион мира по боксу Артур Бетербиев поделился мнением о чемпионате мира по боксу в Дубае, прошедшем под эгидой IBA. 

«Я видел немало чемпионатов мира по боксу, но турнир такого уровня и масштаба – настоящая редкость. Хочу поблагодарить Умара Кремлева за вклад в развитие бокса во всем мире за созданные условия для спортсменов, высокий уровень призовых и по-настоящему яркую атмосферу финальных боев», – написал в соцсетях Бетербиев.

Напомним, Россия выиграла общекомандный зачет чемпионата мира, завоевав 13 медалей (7-5-1).

Россия стала первой в медальном зачете на ЧМ-2025 по боксу. Казахстан – на втором месте

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Артура Бетербиева
logoУмар Кремлев
logoАртур Бетербиев
logoбокс
IBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Финалы ЧМ-2025 по боксу: Суров нокаутировал Маханова, Гаджимагомедов победил Хабибулаева и другие
13 декабря, 17:00
Умар Кремлев: «Я возглавил IBA, когда ассоциация находилась в стадии банкротства. И сделал из нее лучшую боксерскую организацию»
13 декабря, 12:25
Бетербиев сравнил Хабиба и Махачева: «Ислам – чемпион в двух дивизионах. Он лучше»
13 декабря, 09:15
Главные новости
Тим Цзю – о теракте в Австралии: «Мои мысли и молитвы с семьями жертв душераздирающей трагедии в Бонди»
9 минут назад
Илия Топурия: «В последние месяцы мне угрожали распространением ложных обвинений в домашнем насилии, если не будут выполнены финансовые требования. Эти обвинения совершенно необоснованны»
сегодня, 12:37
Хабиб – о победе Капе над Ройвалом: «Манел, ты заслуживаешь всего, брат»
сегодня, 12:17
Умар Кремлев: «Со следующего года IBA начнет проводить командные Кубки мира по боксу. Призовой фонд – более $10 млн»
сегодня, 11:19
Капе – в соцсетях: «Подпиши контракт, малыш»
сегодня, 10:44
Ван хочет бой с Капе: «Хьюстон. Давайте сделаем это»
сегодня, 10:38
Андрей Пуляев: «Готовлюсь к бою с Готье в Омске под руководством Шлеменко и Корешкова. Это уже 90% победы»
сегодня, 10:25
Пэдди Пимблетт: «Колби – худший пример, как можно вести себя перед камерой. Он настоящий негодяй в маске»
сегодня, 08:47
Илия Топурия: «Если Гейджи победит Пимблетта, то у UFC будут другие планы. Сейчас я не могу об этом говорить»
сегодня, 08:33
Том Аспиналл: «Было бы неплохо провести боксерский поединок с Нганну. Но сначала мне нужно закончить с боями в UFC»
сегодня, 08:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
вчера, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото