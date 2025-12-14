Бетербиев – о завершившемся чемпионате мира по боксу под эгидой IBA: «Турнир такого уровня и масштаба – настоящая редкость»

Бетербиев поблагодарил Кремлева за проведение чемпионата мира по боксу.

Экс-чемпион мира по боксу Артур Бетербиев поделился мнением о чемпионате мира по боксу в Дубае, прошедшем под эгидой IBA.

«Я видел немало чемпионатов мира по боксу, но турнир такого уровня и масштаба – настоящая редкость. Хочу поблагодарить Умара Кремлева за вклад в развитие бокса во всем мире за созданные условия для спортсменов, высокий уровень призовых и по-настоящему яркую атмосферу финальных боев», – написал в соцсетях Бетербиев.

Напомним, Россия выиграла общекомандный зачет чемпионата мира, завоевав 13 медалей (7-5-1).

