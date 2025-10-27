Умар – о Хабибе: «Я могу пять раз выйти на тренировку ночью из 10 попыток, Хабиб будет там всегда. Он фанатично тренируется»

Умар Нурмагомедов объяснил, почему он далек от уровня Хабиба.

«Хабиб мог вернуться из тяжелой поездки в полночь, переодеться и пойти на пробежку. Он может ночью бить по лапам, если днем не было времени на тренировки. Разница между нами в том, что он отдает все, а я – нет. Давайте будем честны. Я могу пять раз выйти на тренировку ночью из 10 попыток, Хабиб будет там всегда. Он фанатично тренируется.

В спортзале у меня все получается. Я могу контролировать парней, душить их, выходить на болевые. Но в клетке он [Хабиб], возможно, психологически намного сильнее меня. Там мне не хватает чего-то.

Я не просто хвалю своего брата. Про Джона Джонса я тоже много хорошего говорю, он один из лучших бойцов в истории. Просто Хабиб не выходил и дрался, а доминировал. Он ломал людей психологически. Находясь под ним, они искали последний глоток, понимая, где оказались. Они знают, что могут нас победить. После половины боя с Хабибом они понимали, что с этим монстром невозможно справиться. И сдавались. В этом разница», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов .

Умар Нурмагомедов провел бой с Марио Баутистой в главном карде турнира UFC 321. Россиянин победил единогласным решением судей.

Хабиб завершил спортивную карьеру в марте 2021-го. На его счету 29 побед в MMA.

