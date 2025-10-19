1

Федор Емельяненко – о непереходе в UFC: «Должно присутствовать банальное уважение»

Федор Емельяненко рассказал, почему не перешел в UFC.

– Находясь на пике карьеры, вы отказались от выгодного предложения UFC и в принципе не стремились туда попасть. Почему?

– В первую очередь важны человеческие отношения, а не то, сколько денег заплатят. Должно присутствовать банальное уважение. Меня действительно звали как в UFC, так и в Bellator. Выбрал второй вариант. По финансовым условиям оно оказалось менее интересным, зато вместе со мной взяли моих ребят. Сразу четырем-пяти бойцам предоставили возможность биться под эгидой промоушена.

Сейчас их знает весь мир. Это братья Вадим и Виктор Немковы, Валентин Молдавский, Анатолий Токов, Кирилл Сидельников. В UFC же с ходу отказали. По ходу переговоров ощущалось некое пренебрежение. А Скотт Кокер, на тот момент возглавлявший Bellator, – наичестнейший руководитель. Прежде не встречал таких людей в индустрии ММА. С ним можно было даже не подписывать контракт. Достаточно было пожать руки, – сказал Федор Емельяненко.

Почему Федор Емельяненко не дрался в UFC – объяснения запутанной истории

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: RT
