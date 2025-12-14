Тактаров – о примирении со Шлеменко: «Такой человек, как Александр, даже если вы будете врагами, протянет руку, в то время как друг тебе нож в спину воткнет»

Тактаров отметил человеческие качества Шлеменко.

Экс-чемпион UFC Олег Тактаров объяснил, из-за чего согласился помириться с Александром Шлеменко.

«Как помирился со Шлеменко? Надо понимать – такой человек, как Александр Шлеменко, даже если вы будете врагами, протянет тебе руку, вытащит из полыньи или вынесет из пожара, в то время как твой друг тебе нож в спину воткнет. Он сначала тебя спасет, а потом скажет, что с какой-то твоей позицией не согласен», – сказал Тактаров в интервью Спортсу″.

