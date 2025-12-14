Хилл принял вызов Блаховича: «Больше никаких слов, увидимся в октагоне»
Хилл согласен драться с Блаховичем.
Экс-чемпион UFC Джамал Хилл готов драться с Яном Блаховичем.
«Больше никаких слов, увидимся в октагоне», – написал в соцсетях Хилл.
Ранее Блахович предложил бой Хиллу.
UFC 323: Ян победил Двалишвили, Пантожа проиграл Вану, Гуськов и Блахович подрались вничью
Блахович – о Гуськове: «Я на 10 лет старше, но волос на голове у меня больше. Легендарная польская мощь!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Джамала Хилла
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости