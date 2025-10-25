Хабиб дал совет Аспиналлу перед боем с Ганом: «Пусть он думает, что ты хочешь провести тейкдаун»

Хабиб Нурмагомедов встретился с Томом Аспиналлом.

Хабиб Нурмагомедов дал советы чемпиону UFC в тяжелом весе Тому Аспиналлу перед боем с Сирилом Ганом на UFC 321.

«Борьба, давление, бокс. Он ударник, хорошо работает ногами. Пусть он думает, что ты хочешь провести тейкдаун, показывай ему это», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

