Хабиб дал совет Аспиналлу перед боем с Ганом: «Пусть он думает, что ты хочешь провести тейкдаун»
Хабиб Нурмагомедов встретился с Томом Аспиналлом.
Хабиб Нурмагомедов дал советы чемпиону UFC в тяжелом весе Тому Аспиналлу перед боем с Сирилом Ганом на UFC 321.
«Борьба, давление, бокс. Он ударник, хорошо работает ногами. Пусть он думает, что ты хочешь провести тейкдаун, показывай ему это», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Умар закрыл поражение от Мераба, Волков победил в 50-м бою в карьере – большой турнир UFC в Абу-Даби
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
