Вальтер Уокер в четвертый раз подряд победил скручиванием пятки. Это рекорд UFC

25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) проходит UFC 321. В предварительном карде турнира состоялся поединок в тяжелом весе между Вальтером Уокером и Луи Сазерлендом.

Уокер победил скручиванием пятки в первом раунде. Этим приемом он побеждает уже в четвертый раз подряд – до него еще никому подобное не удавалось.

Видео сабмишена – здесь .

