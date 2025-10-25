Вальтер Уокер в четвертый раз подряд победил скручиванием пятки. Это рекорд UFC
25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) проходит UFC 321. В предварительном карде турнира состоялся поединок в тяжелом весе между Вальтером Уокером и Луи Сазерлендом.
Уокер победил скручиванием пятки в первом раунде. Этим приемом он побеждает уже в четвертый раз подряд – до него еще никому подобное не удавалось.
Видео сабмишена – здесь.
Вальтер Уокер: «Мой характер сейчас больше русский, чем бразильский. Я уже другой человек»
Уокер – о срыве поединка с Мухаммедом Усманом: «Плакал уже пять раз. Но я наполовину русский, иду до конца»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости