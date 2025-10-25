Видео
3

Вальтер Уокер в четвертый раз подряд победил скручиванием пятки. Это рекорд UFC

25 октября в Абу-Даби (ОАЭ) проходит UFC 321. В предварительном карде турнира состоялся поединок в тяжелом весе между Вальтером Уокером и Луи Сазерлендом.

Уокер победил скручиванием пятки в первом раунде. Этим приемом он побеждает уже в четвертый раз подряд – до него еще никому подобное не удавалось.

Видео сабмишена – здесь.

Вальтер Уокер: «Мой характер сейчас больше русский, чем бразильский. Я уже другой человек»

Уокер – о срыве поединка с Мухаммедом Усманом: «Плакал уже пять раз. Но я наполовину русский, иду до конца»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
logoMMA
logoUFC
Вальтер Уокер
logoUFC 321
тяжелый вес (MMA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Баутиста – об Умаре: «Мы уже видели, что его можно остановить. Он не Хабиб»
сегодня, 08:40
Гор Азизян: «Если бы Хабиб был бразильцем, то никто бы не переживал, под каким флагом он выходит. Можно выйти с флагом и быть гнидой, а можно без, но быть патриотом»
8 октября, 10:46
Боец UFC Вальтер Уокер планирует получить российское гражданство
14 июля, 08:41
Главные новости
Икрам Алискеров победил Юн Ен Парк судейским решением на UFC 321
1 минуту назад
Менеджер Анкалаева: «Магомед был готов к реваншу с Перейрой где-то на 30%. Обидное поражение, которого могло не быть»
сегодня, 16:00
Емельяненко предложил КроКопу провести реванш: «20 лет назад мы написали красивую историю. Давай сделаем это снова»
сегодня, 14:55
Волков и Умар идут за титульниками. А как дела у других бойцов UFC из России?
сегодня, 14:40
Джамал Хилл перенес операцию и выбыл до конца 2026 года
сегодня, 14:20
UFC 321: Аспиналл против Гана, Волков – Алмейда, Умар – Баутиста и другие бои
сегодня, 14:00Live
«Нас разделяют 20 минут езды. Будь осторожен». Хабиб и Эвра пообщались во время совместного стрима
сегодня, 13:55
Дрикус дю Плесси: «Не думаю, что в мире есть боец, способный составить Аспиналлу конкуренцию. Хайп полностью оправдан»
сегодня, 12:15
Аспиналл или Ган: кто будет сильнее в UFC 321? Ставьте в БЕТСИТИ с фрибетом 1 500 рублей!
сегодня, 12:00Реклама
«Кто будет следующим?» Чимаев опубликовал изображение себя с поясом чемпиона UFC
сегодня, 11:25Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30