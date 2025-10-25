1

Баутиста – об Умаре: «Мы уже видели, что его можно остановить. Он не Хабиб»

Марио Баутиста ответил на вопрос о предстоящем бое с Умаром Нурмагомедовым.

«Какой поединок приведет меня к титульнику? Конечно, бой с Умаром. Он совсем недавно дрался с чемпионом, поэтому в этом есть смысл. Мераб Двалишвили доказал, что Умара можно остановить. Он не Хабиб.

Я не говорю, что он плохой боец. Считаю, что Умар – отличный спортсмен, у которого есть шансы стать чемпионом в будущем. Но Мераб определенно показал, как именно его можно победить. Поэтому для меня этот бой – самый быстрый путь к титулу», – сказал боец легчайшего веса UFC Марио Баутиста.

Поединок между Умаром Нурмагомедовым и Марио Баутистой пройдет 25 октября в главном карде турнира UFC 321, который состоится в Абу-Даби.

Умар – о бое с Баутистой: «У меня нет никаких переживаний. Как кушать пойти»

Не смейте пропускать UFC 321: идущие за титульниками Волков и Умар и «русский» бразилец, скручивающий пятки

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
