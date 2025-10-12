Вальтер Уокер: «Мой характер сейчас больше русский, чем бразильский. Я уже другой человек»

Вальтер Уокер признался, что по характеру стал больше русским, чем бразильцем.

«Мой характер сейчас больше русский, чем бразильский. Когда бразильские друзья шутят, мне уже не смешно. Думаю, что это не смешно и не интересно. Я уже другой человек.

Хочу стать чемпионом UFC. Могу это сделать. Я заберу пояс, потом три-четыре раза проведу защиту титула. И куплю половину Бразилии», – сказал боец UFC Вальтер Уокер .

Напомним, Уокер тренируется и живет в Москве с 2019 года.

