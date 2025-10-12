0

Вальтер Уокер: «Мой характер сейчас больше русский, чем бразильский. Я уже другой человек»

Вальтер Уокер признался, что по характеру стал больше русским, чем бразильцем.

«Мой характер сейчас больше русский, чем бразильский. Когда бразильские друзья шутят, мне уже не смешно. Думаю, что это не смешно и не интересно. Я уже другой человек.

Хочу стать чемпионом UFC. Могу это сделать. Я заберу пояс, потом три-четыре раза проведу защиту титула. И куплю половину Бразилии», – сказал боец UFC Вальтер Уокер.

Напомним, Уокер тренируется и живет в Москве с 2019 года.

Уокер – о срыве поединка с Мухаммедом Усманом: «Плакал уже пять раз. Но я наполовину русский, иду до конца»

Дастин Порье: «Скучаю ли по боям? Каждый день – как только открываю глаза. Часть меня умерла»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sport24
Вальтер Уокер
logoUFC
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Чарльз Оливейра встретился с обладателем «Золотого мяча» Кака после победы над Гамротом на UFC Rio
3сегодня, 10:55Фото
Оливейра готов драться на условиях Холлоуэя: «В любой точке мира. Март – идеальный момент»
4сегодня, 09:28
Холлоуэй согласен на реванш с Оливейрой: «Подеремся на моих условиях»
7сегодня, 09:17
Главные новости
Хабиб сфотографировался с Махачевым в зале: «Скоро пойдем за историческим вторым поясом, а пока работа продолжается»
229 минут назадФото
Дрозд – о мнении Гарсии, что у Головкина не было больших побед: «Соглашусь. Гена будто недобоксировал. Но он был крутым боксером, одним из лучших в среднем весе»
3сегодня, 11:24
Чарльз Оливейра встретился с обладателем «Золотого мяча» Кака после победы над Гамротом на UFC Rio
3сегодня, 10:55Фото
Дастин Порье: «Скучаю ли по боям? Каждый день – как только открываю глаза. Часть меня умерла»
1сегодня, 10:40
Оливейра готов драться на условиях Холлоуэя: «В любой точке мира. Март – идеальный момент»
4сегодня, 09:28
Холлоуэй согласен на реванш с Оливейрой: «Подеремся на моих условиях»
7сегодня, 09:17
Дастин Порье: «Оливейра против Холлоуэя за пояс BMF – отличный бой»
2сегодня, 07:43
Фигейредо – о Двалишвили: «Он проводит тейкдауны, но не знает, как финишировать соперника»
9сегодня, 06:51
Двалишвили вызвал Фигейредо: «Отличное выступление против топ-соперника! Я жду тебя»
17сегодня, 06:47
Оливейра хочет возглавить турнир на стадионе в Бразилии: «Я – тот парень, который продает бои. Мы заслуживаем этого»
сегодня, 06:34
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30