Уокер – о срыве поединка с Мухаммедом Усманом: «Плакал уже пять раз. Но я наполовину русский, иду до конца»

Вальтер Уокер высказался о срыве поединка с Мухаммедом Усманом.

Поединок в тяжелом весе должен был пройти в предварительном карде турнира UFC в Рио-де-Жанейро. Согласно неподтвержденной информации, Усман был вынужден сняться из-за проваленного теста на допинг.

«Я был готов к войне. Но боя нет, соперник ушел. Я сказал, что хочу драться. Это мой родной город, здесь я родился. Моя мечта была – подраться в Бразилии. Но я не смогу этого сделать. Я плакал уже пять раз.

Ты тренируешься, все делаешь дисциплинированно, готовишься – и этого не случается. Это очень нехорошо. Все будет хорошо, я в это верю. Я наполовину русский, я иду до конца», – сказал боец тяжелого веса UFC Вальтер Уокер .

«Россия – мой дом!» Бразилец в UFC вышел под «Матушку Землю» и чуть не оторвал сопернику ногу