Боец UFC Вальтер Уокер планирует получить российское гражданство
Бразильский боец Уокер планирует получить гражданство России.
«У Вальтера есть ВНЖ. Он планирует получить российское гражданство, процесс будет поступательным», – подтвердил источник из команды бойца UFC.
Напомним, бразилец Уокер победил Кеннеди Нзечукву в рамках турнира UFC on ESPN 70 в Нэшвилле (США). Это его третья досрочная победа подряд в промоушене.
Уокер переехал в Россию в 2019 году. Он женат на гражданке России и тренируется в зале Gor MMA.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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