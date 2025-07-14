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Боец UFC Вальтер Уокер планирует получить российское гражданство

Бразильский боец Уокер планирует получить гражданство России.

«У Вальтера есть ВНЖ. Он планирует получить российское гражданство, процесс будет поступательным», – подтвердил источник из команды бойца UFC.

Напомним, бразилец Уокер победил Кеннеди Нзечукву в рамках турнира UFC on ESPN 70 в Нэшвилле (США). Это его третья досрочная победа подряд в промоушене.

Уокер переехал в Россию в 2019 году. Он женат на гражданке России и тренируется в зале Gor MMA. 

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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