Гор Азизян: «Если бы Хабиб был бразильцем, то никто бы не переживал под каким флагом он выходит. Можно выйти с флагом и быть гнидой, а можно без, но быть патриотом своей страны»

Гор Азизян считает, что не стоит преувеличивать важность флагов в UFC.

«Думаю, Вальтер Уокер выйдет на следующий бой с двумя флагами – России и Бразилии. А даже если нет, то он уже тесно связан с нашей страной.

Если бы Хабиб Нурмагомедов был бразильцем, то никто бы не говорил, взял он флаг или нет. В Бразилии так не рассуждают. Можно выйти с флагом и быть гнидой, а можно без, но быть патриотом своей страны. Разное бывает. У нас вот Хамзату Чимаеву что-то говорят, но ведь все знают, что он российский продукт.

Костя Цзю выступал за Австралию – все молчали чего-то. Как только Хамзат – все вспомнили», – сказал тренер Гор Азизян.

Напомним, следующий бой Уокера состоится в Рио 12 октября. Соперник – Мухаммед Усман.

