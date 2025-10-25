Икрам Алискеров победил Юн Ен Парка судейским решением на UFC 321

На UFC 321 в Абу-Даби прошел бой в среднем весе между Икрамом Алискеровым и Юн Ен Парком. Алискеров победил единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Для Алискерова этот поединок стал пятым в UFC. 3 из 4 прошлых он выиграл, единственное поражение – Роберту Уиттакеру нокаутом в июне-2024.

До встречи с Алискеровым Парк выиграл два боя подряд.

Алискеров – о реванше с Чимаевым: «У Хамзата пояс – значит, это по-любому интересно»