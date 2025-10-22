Алискеров – про бой Чимаева и Гасанова: «Даже если Хамзат его повалит, Расул не будет лежать, как дю Плесси»

  • Спортс


Икрам Алискеров оценил шансы Магомедрасула Гасанова в бою с Хамзатом Чимаевым.

– На этой подготовке вы спарринговали с чемпионом АСА Магомедрасулом Гасановым, которого сейчас считают самым интересным соперником для Хамзата Чимаева. Согласны?

– Конечно. Магомедрасул это такой человек, за которого не нужно качать. Просто посмотрите его бои. Дю Плесси, когда я бой смотрел, он просто отлеживался. Я думал, что он экономит силы, что начнет включаться, а он просто лежал, как по мне это позорное выступление, уже лучше, если бы тебя задушили, но ты хоть что-то пытался сделать, чем просто когда ты лежишь.

– Представим, что он оказался на месте Дрикуса дю Плесси, что будет по-другому?

– Даже если он [Чимаев] повалит Гасанова, Магомедрасул встанет из-под него. Или если он будет держать его внизу, Гасанов не будет лежать как дю Плесси. Он будет без остановки работать, пытаться вставать. Не может быть такого, чтобы кто-то на Гасанове просто лежал и контролировал его. И это мы говорим «если повали», а Гасанов, чтобы вы понимали, это базовый борец. Чтобы его повалить, это надо очень сильно постараться. И в стойке он тоже для нашего веса очень чувствительный, очень укомплектованный пацан. У него сочетание борьбы и стойки на высшем уровне.

– Бой Чимаев vs Гасанов – лучшее, что сейчас можно увидеть в среднем весе?

– Честно говоря, не хотел бы, чтобы они подрались между собой, но этот спарринг я бы посмотрел. Всегда неприятно, когда встречаются наши пацаны с чеченцами. Это чуть болезненный вопрос для всех, – сказал боец UFC Икрам Алискеров в интервью корреспонденту Спортса” Вадиму Тихомирову.

«Могу победить любого средневеса мира». Чемпион ACA не проигрывает девять лет и тренируется с Хабибом

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
