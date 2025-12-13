Поединок Брэндона Морено и Асу Алмабаева возглавит турнир UFC в Мексике.

Поединок в наилегчайшем весе между Брэндоном Морено и Асу Алмабаевым пройдет в главном событии турнира UFC Fight Night 269 .

Ивент состоится 28 февраля 2026 года в Мехико (Мексика).

Морено (23-9-2) в декабре проиграл Тацуро Тайре техническим нокаутом. К бою он подходил на серии из трех побед.

Алмабаев (23-3) в последний раз дрался в ноябре, когда победил Алекса Переса удушающим приемом.

У Морено 11 побед в наилегчайшем дивизионе UFC. Это четвертый показатель в истории промоушена

