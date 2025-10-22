  • Спортс
1

Икрам Алискеров: «Думаю, сейчас Хабиб бы стал чемпионом UFC в среднем весе. Он каждый день по две тренировки делает!»

Икрам Алискеров считает, что Хабиб сейчас мог бы стать чемпионом UFC.

– Анкалаев рассказывал, что если бы Хабиб перевел Перейру, то Алекс вряд ли бы встал.

– Хабиб, если кого по кайфу повалит, из-под него тяжело встать. Огромная плита – вот так на тебя поставили, и ты под этой плитой лежишь.

– Даже неплохой борец, Кори Андерсон, не мог встать из-под Хабиба. Вот это удивило, ведь Андерсон – природный полутяж.

– Чтобы вы понимали, Хабиб сейчас утром делает пять-шесть схваток и вечером пять-шесть схваток. Он по 50 минут борется, каждый день почти. Каждый день этот человек больше, чем мы, действующие спортсмены, борется. Если вы думаете, что он на пенсии, он далеко не на пенсии.

Он каждый день по две тренировки делает! Можете представить себе? Мы на сборы приехали, он нас, средневесов, увидел и говорит: «Вот же мои люди приехали, есть с кем побороться». Он очень удивительный человек.

– А Хабиб смог бы стать чемпионом UFC в среднем весе, если бы решил возобновить карьеру?

– Я думаю, да, смог бы он стать. Последнюю схватку мы с ним боролись, минут 10. Что за темп и работа у этого человека, Машаллах [«На то воля была Аллаха»]! Не хочу сглазить его, но он очень сильный, – сказал боец UFC Икрам Алискеров.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. В UFC он выиграл 13 боев из 13 и трижды защитил пояс в легком весе.

«Эта работа эмоционально истощает». Хабиб признался, что быть тренером сложнее, чем бойцом

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: «Спорт-Экспресс»
